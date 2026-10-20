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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Araçtan inip kavga etmenin faturası ağır oldu

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Araçtan inip kavga etmenin faturası ağır oldu
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Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bir cadde üzerinde, üç ayrı aracın sürücüleri inerek kavga etmeye başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek araçların plaka bilgilerinden şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla toplam 8 şahıs yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların kullanmış oldukları araçlar 60 gün trafikten men edildi. Bir şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, diğer şahısların sürücü belgeleri 60 gün geri alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ZEYTİNBURNU
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Araçtan inip kavga etmenin faturası ağır oldu
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