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Giriş Tarihi: 20.5.2025 17:53 Son Güncelleme: 20.5.2025 19:02

Aranan şahıs yatak odasında bazanın altında yakalandı!

Bartın ilinde hakkında görevli memura direnme ve tehdit suçundan yakalama kararı olan suçlu evinin yatak odasındaki bazının altında yakalandı. Yakalanan şahıs kendini başım döndü, onun için yatıyorum diye savundu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Aranan şahıs yatak odasında bazanın altında yakalandı!

Bartın ilinde yakalama kararı olan bir kişi evinin yatak odasındaki bazanın altında yatarken yakalandı.

Hakkında Karapınar İlamat ve İnfaz Bürosunca Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (10 ay hapis cezası)ve Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesince Tehdit suçlarından yakalama bulunan Ergün E isimli şahıs ikamet adresine geldiğinin bilgisi alınması üzerine harekete geçen Asayiş şube ekipleri eve operasyon düzenledi Aranan şahıs yatak odasındaki bazanın altında yatarken yakalandı. Şahıs polislere" Benim başım döndü, onun için burada yatıyorum cevabını verdi. Gözaltına alınan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ergün E. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

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Aranan şahıs yatak odasında bazanın altında yakalandı!
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