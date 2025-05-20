Aranan şahıs yatak odasında bazanın altında yakalandı!

Bartın ilinde yakalama kararı olan bir kişi evinin yatak odasındaki bazanın altında yatarken yakalandı.

Hakkında Karapınar İlamat ve İnfaz Bürosunca Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (10 ay hapis cezası)ve Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesince Tehdit suçlarından yakalama bulunan Ergün E isimli şahıs ikamet adresine geldiğinin bilgisi alınması üzerine harekete geçen Asayiş şube ekipleri eve operasyon düzenledi Aranan şahıs yatak odasındaki bazanın altında yatarken yakalandı. Şahıs polislere" Benim başım döndü, onun için burada yatıyorum cevabını verdi. Gözaltına alınan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ergün E. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.