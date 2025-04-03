Aranması olan şahsa tatil dönüşü sürpriz: Doğukan gel Asayiş Polisi!

Bursa'da ilginç anlar yaşandı... Çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Doğukan Y.'i (24) radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü Doğukan Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.