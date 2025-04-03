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Giriş Tarihi: 3.4.2025 11:23

Aranması olan şahsa tatil dönüşü sürpriz: Doğukan gel Asayiş Polisi!

Olay Bursa'da meydana geldi. Aranması olan bir şüpheli, gezmek için çıktığı Uludağ'dan dönüşte teleferiği tercih etti. Teleferikle yaptığı yolculuk sonrası kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli şoka girdi. Polis şüpheliyi, "Doğukan gel hadi polis" sözleriyle karşılayıp gözaltına aldı.

İHA
Aranması olan şahsa tatil dönüşü sürpriz: Doğukan gel Asayiş Polisi!

Bursa'da ilginç anlar yaşandı... Çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Doğukan Y.'i (24) radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü Doğukan Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.

Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı. Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan Doğukan Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü.

Bir süre şok yaşayan şüpheliyi, ekipler "Doğukan gel hadi" diyerek gözaltına alırken, duygusal filmleri aratmayan o anlar kameraya anbean yansıdı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı...

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Aranması olan şahsa tatil dönüşü sürpriz: Doğukan gel Asayiş Polisi!
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