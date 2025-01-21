Haberler Yaşam Haberleri Arap ülkelerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
Giriş Tarihi: 21.1.2025 22:59

Arap ülkelerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

AA
Arap ülkelerinden Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz." açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arap ülkelerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA