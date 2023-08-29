Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dayısını öldürdü

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı Köyünde Tufan Yılmaz ile dayısı Mehmet Yılmaz arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tufan Yılmaz pompalı tüfekle dayısı Mehmet Yılmaz'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Firari şüpheli Tufan Yılmaz'ın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.