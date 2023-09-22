Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgası yine can aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 22.9.2023 09:26 Son Güncelleme: 22.9.2023 09:30

Arazi kavgası yine can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da iki akraba aile arasında yaşanılan arazi anlaşmazlığı can aldı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Arazi kavgası yine can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın merkeze bağlı Binatlı Köyü'nde bir süredir aralarında arazi anlasmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında sözlü başlayan kavga yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada 42 yaşındaki Abdülaziz Güner ile 39 yaşındaki Mehmet Güner, tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı.haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdülaziz Güner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Abdülaziz Güner'ni cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Mehmet Güner'nin ise tedavisi sürüyor.

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Arazi kavgası yine can aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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