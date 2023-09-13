Arazi meselesinden kardeşi ve yengesini öldürdü

Trabzon'un Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde öğlen saatlerinde Azmi-Osman İğci kardeşler arasında geçmişe dönük arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Azmi Şükrü İğci (79), kardeşi Osman İğci ve onun eşi olan yengesi Necla İğci'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ön muayenede Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası Yomra İlçe Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Kısa süre sonra olayın şüphelisi Azmi Şükrü İğci, Jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.