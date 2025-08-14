Arazide cansız bedeni bulundu

Hayvancılıkla uğraşan Cahit Arıkan hayvanlarını otlatmak üzere araziye gitti. Akşam üzeri hayvanlar toplu şekilde eve dönerken, Cahit Arıkan ise gelmedi. Bir süre bekleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gelişmeler üzerine jandarma ekipleri Arıkan'ın sürekli hayvanlarını otlattığı bölgede arama çalışması başlattı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri arazide Cahit Arıkan'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cahit Arıkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ilk otopsinin ardından Arıkan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Buradaki otopsinin ardından Arıkan, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Serik ilçesinde toprağa verildi.