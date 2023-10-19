Arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: 2 gözaltı

Kayabaşı Mahallesi'nde 13 Ekim'de boş arazide kötü kokuyla karşılaşanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde bebek cesedinin üzerinde köpek diş izleri olduğu tespit edildi.