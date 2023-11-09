Arabasında ölü olarak bulunmuştu! 6 gözaltı

İzmit İlçesinde oturan ve Körfez İlçesi Hereke mevkiinde iş yeri bulunan tanınmış halıcı Nurhan Ör, 2 gün önce bir anda sırra kadem bastı.Kimseye haber vermeden ortadan kaybolan Ör'ün yakınları, kendisine ulaşamayınca, durumdan şüphelenerek polise kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan iş insanı Ör, Gebze'de kendisine ait araç içerisinde ölü olarak bulundu.

TELEFONU KAMYON KASASINDA BULUNDU

Babasından deviraldığı halıcılık mesleğine devam eden ve halısı ile ünlü hereke bölgesinin en önemli üreticilerinden biri olan evli ve 2 çocuk babası Nurhan Ör'ün, silahla vurulmuş olduğu tespit edilirken, cep telefonunun ise bir hafriyat kamyonunun kasasında bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Valiliği akşam saatlerinde yazılı bir açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan ÖR isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir"