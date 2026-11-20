ILGAR GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda otomobil ve TIR yolda kaldı.Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması ve yolun açık tutulması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör