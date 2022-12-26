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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Ardahan eksi 20’yi gördü

Ardahan’da sıcaklık sıfırın altında 20 derece olarak kaydedildi. Atlı kızakların tur yaptığı ünlü Çıldır Gölü’nde buzlanma ise yeni başladı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ardahan eksi 20’yi gördü
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ardahan merkezde sıcaklık sıfırın altında 20 derece olarak kaydedildi.
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 10 santim olarak ölçüldü.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış aylarında en önemli turizm faaliyetlerinden biri olan Çıldır Gölü ise buz tutmaya başladı. Son yıllarda popülerliği artan Doğu Ekspresi'nin son rotasının ardından turistlerin uğradığı Çıldır Gölü'nün Kars sınırındaki yerlerde atlı kızaklar sadece fotoğraf çekimi için buz üzerine çıkarıldı. Gölün Ardahan sınırında ise hâlâ buzlanma başlamadı. Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ederken kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.

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Ardahan eksi 20’yi gördü
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