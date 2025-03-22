Ardahan’da hafif ticari araç yayaya çarptı! 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, Güney Çevre Yolu Samancılar mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. S.A. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Metin Fidan'a hızla çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan'ı ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Fidan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücü S.A. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Metin Fidan'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.