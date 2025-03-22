Haberler Yaşam Haberleri Ardahan’da hafif ticari araç yayaya çarptı! 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.3.2025 21:54 Son Güncelleme: 22.3.2025 21:56

Ardahan’da hafif ticari araç yayaya çarptı! 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı 26 yaşındaki Metin Fidan hayatını kaybetti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR

Kaza, Güney Çevre Yolu Samancılar mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. S.A. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Metin Fidan'a hızla çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan'ı ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Fidan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücü S.A. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Metin Fidan'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan’da hafif ticari araç yayaya çarptı! 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz