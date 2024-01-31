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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:12

Ardahan'da hava çok soğuk: Kirpik ve kaşları dondu!

Ardahan'da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

İHA
Ardahan’da hava çok soğuk: Kirpik ve kaşları dondu!
Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.

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Ardahan'da hava çok soğuk: Kirpik ve kaşları dondu!
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