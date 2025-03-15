Ardahan’da iki köy arasındaki kavga hastaneye sıçradı! Çok sayıda yaralı var

Ardahan'ın Hoçvan bölgesinde Gölgeli köy ile Köprücük Köyü'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga, hastaneye de sıçradı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, çevredeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gölgeli Köyü ve Köprücük Köyü'nde yaşayan ve daha önce aralarında gerginlik olduğu bilinen iki aile, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Kavga sırasında çevrede park halinde bulunan bazı araçlar da zarar gördü.

OLAY YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için yoğun çaba harcarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE GERGİNLİK YENİDEN TIRMANDI

Ancak tansiyon hastanede de düşmedi. Yaralıların aynı hastaneye getirilmesi üzerine taraflar, hastane önünde tekrar karşı karşıya geldi. İki grup arasında hastane bahçesinde yeniden kavga çıktı. Çıkan arbedede hastane personeli ve güvenlik görevlileri de yaralandı. Hastane içinde ve çevresinde büyük panik yaşandı.