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Giriş Tarihi: 19.2.2023 22:12 Son Güncelleme: 19.2.2023 22:20

Ardahanlı depremzedelerden örnek davranış

Daha önce merkez üssü Ardahan‘ın Göle İlçesi olan depremde etkilenen vatandaşlara AFAD tarafından verilen çadırları depremzedeler, ”Merkez üssü Kahramanmaraş olan kardeşlerimizin daha çok ihtiyacı var. Çadırları iade ediyoruz” diyerek AFAD’a geri iade ettiler.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahanlı depremzedelerden örnek davranış

28 Eylül 2022'de merkez üstü Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 depremde hasar gören evler için Ardahan Valiliğinin halka dağıtığı çadırları Göleli depremzedeler valiliğe başvurarak, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan kardeşlerimizin daha çok ihtiyacı var. Çadırları iade ediyoruz. bizler bu hissi ve durumu çok iyi biliyoruz. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın" diyerek AFAD'a geri iade ettiler.

Ardahan valiliği AFAD Müdürlüğü tarafından toplanan çadırlar büyük bir titizlikle deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandı.

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Ardahanlı depremzedelerden örnek davranış
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