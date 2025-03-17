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Giriş Tarihi: 17.3.2025 12:07 Son Güncelleme: 17.3.2025 12:21

Sahur sonrası evinden ayrılmıştı: Emirhan Kurdoğlu'ndan sevindiren haber

Sahur sonrasında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Emirhan Kurdoğlu yürütülen çalışmalar sonucunda sağ olarak bulundu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Sahur sonrası evinden ayrılmıştı: Emirhan Kurdoğlu’ndan sevindiren haber

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahurdan sonra evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Emirhan Kurdoğlu, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ATAK ve ARAF arama kurtarma ekipleri, jandarma ve vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucu Emirhan'a ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emirhan'ın babası Yakup Kurdoğlu ve abisi Mustafa Kurdoğlu, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, gösterilen dayanışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Sahur sonrası evinden ayrılmıştı: Emirhan Kurdoğlu'ndan sevindiren haber
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