Arefe günü bugün bankalar açık mı, kaçta kapanıyor? 8 Temmuz bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

"Arefe günü bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor" soruları gündemdeki yerini korurken Kurban Bayramı tatili öncesinde bankacılık işlemleri hız kazandı. Bayramdan önce gerekli işlemlerini tamamlamak isteyenler mesai saatlerini değerlendiriyor. Banka bünyesindeki işlemlerin yanı sıra EFT ve havale işlemleri de müşteri hizmetleri ile sorgulanıyor. Peki, 8 Temmuz bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bankaların çalışma saatleri ile sorular yanıt buldu. İşte," Arefe günü bugün bankalar çalışıyor mu" sorusunun cevabı…