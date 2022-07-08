Arefe günü bugün bankalar açık mı, kaçta kapanıyor? 8 Temmuz bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

"Arefe günü bankalar açık mı, saat kaçta kapanıyor" soruları gündemdeki yerini korurken Kurban Bayramı tatili öncesinde bankacılık işlemleri hız kazandı. Bayramdan önce gerekli işlemlerini tamamlamak isteyenler mesai saatlerini değerlendiriyor. Banka bünyesindeki işlemlerin yanı sıra EFT ve havale işlemleri de müşteri hizmetleri ile sorgulanıyor. Peki, 8 Temmuz bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Bankaların çalışma saatleri ile sorular yanıt buldu. İşte," Arefe günü bugün bankalar çalışıyor mu" sorusunun cevabı…
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek. Peki, bankalar kaça kadar hizmet verecek?
BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Kurban Bayramı günleri boyunca ve diğer resmi tatillerde EFT işlemi gerçekleştirilemez. Ancak resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında havale işlemi gerçekleştirilebilir.
Resmi tatilde yapılan EFT işlemi tatil sonrası ilk iş günü hesaba geçmektedir.