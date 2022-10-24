Arel Üniversitesi’ndeki çökme olayı adeta ’geliyorum’ demiş: Uyardık ama inşaata devam ettiler

Olay dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Konut inşaatının yapıldığı şantiye alanında yer alan şantiye duvarında çatlak oluştu. İlerleyen saatlerde çatlakların genişlemesiyle şantiye sahası bitişiğinde yer alan Özel Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binasında çökme meydana geldi. Üniversitenin meslek yüksekokulları, labaratuvarlar, sınıflar ve idari kısımların olduğu bölümler tamamıyla tuzla buz oldu. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralı bulunmazken, tedbir amacıyla çevredeki 5 bina ve 71 öğrencinin yaşadığı bir yurt boşaltıldı. Gün ışıklarının kendini göstermesiyle yaşanan facia da tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi.
"UYARDIK DEVAM ETTİLER"
Özel Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yaşanan kazaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kazanın olacağını önceden fark ettiklerini belirten Altan "Biz bu kazanın yaşanacağını önceden fark ettik. Binada zaman zaman sallantılar, hareketlenmeler vardı. Hemen üniversitedeki elektriği suyu ve doğalgazı kestik. Sonra inşaat sahiplerine uyarıda bulunduk. Ancak bizi dinlemeyip inşaat çalışmalarına devam ettiler. Akşamına da çökme meydana geldi" ifadelerini kullandı.
3 YILDIR BU HALDEYDİ
Altan "Bu tarz derin kazıların yapıldığı inşaatlar en fazla iki sene içerisinde tamamlanmalı. Yoksa zamanla iklim şartlarına göre bozulmalara ve hasar görmelere uğrayabilir. Bu inşaat da 3 senedir bu haldeydi. Derin kazı yönetmeliği var. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır" diye konuştu.