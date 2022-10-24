Arel Üniversitesi’ndeki çökme olayı adeta ’geliyorum’ demiş: Uyardık ama inşaata devam ettiler

3 YILDIR BU HALDEYDİ

Altan "Bu tarz derin kazıların yapıldığı inşaatlar en fazla iki sene içerisinde tamamlanmalı. Yoksa zamanla iklim şartlarına göre bozulmalara ve hasar görmelere uğrayabilir. Bu inşaat da 3 senedir bu haldeydi. Derin kazı yönetmeliği var. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır" diye konuştu.