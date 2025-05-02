Aren bebek koruma altında

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağımahalle'de eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), başı, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i hastaneye getirdi. Sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudundaki darp izlerinden şüphelenen sağlık ekipleri polisi aradı. İfadesine başvurulan Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Süleyman D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Aren bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin, tedavisi sonrası devlet korumasına alınacağı bildirildi. Gözaltına alınan Satı Buse D. serbest bırakılırken, erkek arkadaşı Süleyman D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.