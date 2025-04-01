15 yaşındaki Sedat Elikara nerede? En son trene binerken görüldü...

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Darıca'da yaşayan 15 yaşındaki Sedat Elikara, 31 Mart sabahı erken saatlerde evinden ayrıldı. Ailesi, ilerleyen saatlerde kendisine ulaşmaya çalıştı ancak cep telefonu defalarca aranmasına rağmen yanıt alamadı.

EN SON TRENE BİNİP ESKİŞEHİR'E GİTMİŞ

Sedat Elikara'nın Gebze'den trene binerek Eskişehir'e gittiği, en son Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde görüldüğü değerlendiriliyor. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunarak polis ekiplerinden yardım istedi. Kayıp olduğu bildirilen genç en son siyah eşofman, yeşil sweat, siyah hırka ve siyah ceket ile görülmüştü. Sedat Elikara'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların emniyet güçlerine bilgi vermeleri isteniyor.