Arif Yılmaz başından vurulmuş halde bulunmuştu! 13 yıllık cinayet aydınlatıldı: ‘Sonunuz Arif gibi olur’ demiş…

"SONUNUZ ARİF GİBİ OLUR" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Alınan bazı tanık ifadelerinde Murat Atasoy'un cinayetten sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartıştığı ve kavga ettiği bazı kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ve şüphelerin artmasıyla soruşturmanın bu şekilde derinleştirildiği belirtildi. Savcılık, teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Turan Zengin ile Murat Atasoy'u gözaltına aldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu arada, şüphelilerin aynı mahalleden oldukları bildirildi. Arif Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yer ile Beyyenice Mahallesi dron ile görüntülendi.