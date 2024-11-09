Arınç’tan Zeyrek’e sert yanıt: Oynanmamış maçımız var

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in açıklamalarına AK Parti Saruhanlı Gençlik Kolları Kongresi'nde kürsüden yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yunusemre İlçe Kongresi'nde konuşan Arınç, Manisa'daki bazı belediye başkanlarının projelerini yeniden hizmet olarak sunduklarını söylemişti. Zeyrek ise buna karşılık, "Mandıra vardı da ben mi süt içmedim? Halk Ekmek vardı da ben mi almadım? Mücahit Vekil Manisa'yı bilmiyor, daha çok Manisa'da olması lazım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

"OYNANMAMIŞ BİR MAÇIMIZ VAR"

Arınç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:"Sayılı gün çabuk geçer. Henüz oynanmamış bir maçımız var. Hem emanet olarak bu seçimde verdiğimiz yerleri hem de diğerlerini tekrar almak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yunusemre İlçe Kongresi'nde konuşan Arınç, Manisa'daki bazı belediye başkanlarının projelerini yeniden hizmet olarak sunduklarını söylemişti. Zeyrek ise buna karşılık, "Mandıra vardı da ben mi süt içmedim? Halk Ekmek vardı da ben mi almadım? Mücahit Vekil Manisa'yı bilmiyor, daha çok Manisa'da olması lazım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

"YUNUS EMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMETLERİNİ GÖRMÜYORLAR"

Arınç, Zeyrek'in bu eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:"Lokantanın içinde raflara süt koyup halk mandıra diyorlar ama bizim dönemimizde Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı Yuntar Market'i görmüyorlar. Yunusemre Belediyemizin yaptığı halk ekmek büfelerini boyayıp Büyükşehir hizmeti diye vatandaşlara sunuyorlar."

"AŞEVLERİNDEN ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITIYORUZ, AMA YOK SAYIYORLAR"

Arınç, Manisa'daki sosyal hizmetlere de değinerek, "Şehzadeler'de, Yunusemre'de aşevleri vasıtasıyla insanların evine kadar ücretsiz olarak götürdüğümüz yemekleri yok sayıyorlar" dedi.

"HİZMETLER DURUYOR, VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ"

Arınç, konuşmasında ayrıca, mevcut belediye yönetiminin hizmetlerdeki aksaklıklarına da dikkat çekerek, "Bizlerin hizmetleri yeni diye sunulurken, asıl işler duruyor. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın bir kısmı bin pişman. Sular neden akmıyor, neden bu kadar sık kesiliyor diye soruyor" ifadelerini kullandı.

"OYNANMAMIŞ BİR MAÇIMIZ VAR"

Arınç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Sayılı gün çabuk geçer. Henüz oynanmamış bir maçımız var. Hem emanet olarak bu seçimde verdiğimiz yerleri hem de diğerlerini tekrar almak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."