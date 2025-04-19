Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALERJİSİ VARDI

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, arıya alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özden'in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.