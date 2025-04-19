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Giriş Tarihi: 19.4.2025 09:43 Son Güncelleme: 19.4.2025 09:49

Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

Adana’da arıcılık yapan İlhami Özden, arılarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALERJİSİ VARDI

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, arıya alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özden'in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti
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