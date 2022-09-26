Arıtma vanasından gaz sızdı, 3 işçi öldü

Bolu'da, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında, önceki gece saat 23.00 sıralarında, gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, arıtma bölümünün vanasını kontrol etmek için vananın bulunduğu odaya girdi. Ancak baygınlık geçirince dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden 3 işçi de ilk işçiye yardım etmek için peş peşe odaya girdi. Ancak onlar da içerideki gazdan etkilendi. İkisi bayılırken, Enes Kayış ise yarı baygın halde dışarı çıkmayı başardı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Önlem aldıktan sonra vana odasına giren itfaiye ekipleri, Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'i (35) dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada 3 itfaiyeci de gazdan etkilendi. Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Enes Kayış'ın hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenilirken, itfaiye erleri tedavilerinin ardından taburcu edildi.AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde vanadan sızan yüksek seviyede hidrojen sülfür, amonyak ve karbonmonoksit gazı tespit etti. Savcılık ihmal olup olmadığı araştırılıyor.Ölen 3 işçi için Gerede ilçesindeki Yeni Cami'de cenaze namazı kılındı. Karataş Yunuslar Köyü'nde, Başyığıt Yakakaya Köyü'nde toprağa verildi. Deniz'in naaşı toprağa verilmek üzere eşinin memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.