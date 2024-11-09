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Giriş Tarihi: 9.11.2024 02:50

Arıza gidermek için geldiği evin sahibini vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vidanjör firması sahibi, arıza gidermek için gittiği evin sahibini çıkan kavgada silahla yaraladı

İHA
Arıza gidermek için geldiği evin sahibini vurdu

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Özay Ç. (49) evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı. Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi.

Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjörcü Harun R. (24) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki aracın camına da isabet etti.

Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

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Arıza gidermek için geldiği evin sahibini vurdu
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