Kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü... Arkadaş katili için mahkeme son sözü söyledi

NE OLMUŞTU?

Olay 28 Haziran gecesi Antalya'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i, sokak ortasında kalbinden iki kez bıçaklayarak kaçtı. Urey hastanede yaşamını yitirdi, kaçan Ömer Demir de daha sonra teslim oldu. Savcılık iddianamesinde ise Üzeyir Urey'in cinayet zanlısı Ömer Demir'in halasının kızı E.T. ile arkadaşlık yaptığı. Demir'in ise bunu içine sindiremediğine yer vermişti. Bunu dile getirmesi sebebi ile Üzeyir Ürey ile aralarında husumet çıkmış. Ömer Demir'i telefonla arayarak gıyabında kendisi hakkında neden dedikodu yapıpyapmadığını sormasını ardından Ömer Demir ise böyle bir dedikodu yapmadığını söylediğini belirterek, "E.T. ise telefonun ahizesini açık bırakarak, şüpheli Ömer Demir ile yanında bulunan maktul Üzeyir Ürey'i görüştürmüştür. Bunun üzerine maktul ile şüpheli telefonda tartışıp küfürleşmiştir. Ardından Göksu Mahallesi'nde bir araya geldiklerinde, şüpheli öncesinde yanına aldığı ekmek bıçağı ile maktulü göğüs bölgesinden iki kez bıçaklayarak öldürmüştür. Böylece şüpheli Ömer Demir üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçunu işlemiştir" demişti.