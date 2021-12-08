Kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü... Arkadaş katili için mahkeme son sözü söyledi

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cinayet sanığı Ömer Demir tutuklu bulunduğu E Tipi cezaevinden üzerinden duruşmaya katıldı. Öldürülen Üzeyir Urey'in yakınları ve avukatı salonda şikayetçi bölümünde yerlerini aldı.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısı'ndan mütalaasını vermesini istedi. Savcı sanığın "Kasten insan öldürmeden ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını" talep etti. Öldürülen Üzeyir Urey'in avukatı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
"BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"
Son sözü sorulan sanık Ömer Demir kasten kimseyi öldürmediğini söyledi. Olay gecesi telefonla küfürleşme sonrası Üzeyir Urey'in iki dakika içinde evine geldiğini de belirten Demir, "Tekrar bana küfretti. Küfür etme diye itekledim. Benim sağ elimde bıçak vardı. Yere düştü. Bu sırada bıçağın üstüne düşmüş olmalı ki yaralanmış. Hatta kendisini ben kaldırdım. İki adım geri giderek tekrar yere düştü. Bu esnada yaralandığını gördüm. Ambulans çağrılmasını istedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Polis arayınca teslim oldum" dedi.
HİÇBİR İNDİRİM YAPILMADI
Son savunmaların ardından mahkeme kararır açıkladı. Sanık Ömer Demur'i arkadaşı Üzeyir Urey'i "Kasten öldürmek"ten ömür boyu müebbet hapse mahkum ettiğini kaydetti. Kararın ardından Ömer demir uzun süre şok yaşadı. Güçlükle SEGBİS odasından çıkartıldı.
NE OLMUŞTU?
Olay 28 Haziran gecesi Antalya'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i, sokak ortasında kalbinden iki kez bıçaklayarak kaçtı. Urey hastanede yaşamını yitirdi, kaçan Ömer Demir de daha sonra teslim oldu. Savcılık iddianamesinde ise Üzeyir Urey'in cinayet zanlısı Ömer Demir'in halasının kızı E.T. ile arkadaşlık yaptığı. Demir'in ise bunu içine sindiremediğine yer vermişti. Bunu dile getirmesi sebebi ile Üzeyir Ürey ile aralarında husumet çıkmış. Ömer Demir'i telefonla arayarak gıyabında kendisi hakkında neden dedikodu yapıpyapmadığını sormasını ardından Ömer Demir ise böyle bir dedikodu yapmadığını söylediğini belirterek, "E.T. ise telefonun ahizesini açık bırakarak, şüpheli Ömer Demir ile yanında bulunan maktul Üzeyir Ürey'i görüştürmüştür. Bunun üzerine maktul ile şüpheli telefonda tartışıp küfürleşmiştir. Ardından Göksu Mahallesi'nde bir araya geldiklerinde, şüpheli öncesinde yanına aldığı ekmek bıçağı ile maktulü göğüs bölgesinden iki kez bıçaklayarak öldürmüştür. Böylece şüpheli Ömer Demir üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçunu işlemiştir" demişti.