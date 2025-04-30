Arkadaşından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 2 yaralı!

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü ve yolcuya ambulans içerisinde ilk müdahalede bulundu. Öte yandan, kazadan sonra olay yerine gelen araç sahibi Aydın E., aracın anahtarlarının kendisinde olduğunu ve Yılmaz Ç.'nin aracını nasıl aldığını bilmediğini söyledi. Kazadan dolayı aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekiplerince temizlendi. Araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.