Arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti!

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada arkadaşı Hüseyin Türkan'ı tasarlayarak öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Sezer A. tedavi gördüğü İzmir Menemen Hastanesi'nden kolluk kuvvetlerince duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya maktul ve sanık avukatları katıldı.

SANIK İFADESİNİ YAZILI VERDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kolluk kuvvetleri eşliğinde hazır edilen tutuklu sanık Sezer A. mahkeme başkanına yazılı verdiği ifadesinde amcasının eşine kendisi için söylediği sözler üzerine tasarlayarak Hüseyin Türkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

HASTANEDEN RAPOR İSTENECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti arkadaşı Hüseyin Türkan'ı başına tüfekle ateş ederek ölümüne sebep olan tutuklu sanık Sezer A. için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesi için yazıyla bildirilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e ertelendi.

DAHA ÖNCE KAFASINA SIKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Sanık Sezer A. İzmir Menemen F. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS' le katıldığı duruşmada yazdığı notta olay gününden 1 hafta önce ölen Hüseyin Türkan'ın kendisine ağır hakaretlerin yanı sıra "Top" dediğini iddia etmişti. Sezer A. "Olay günü kuş avına giderken Hüseyin Türkan'ı köye çağırdım. Babama ait av tüfeği ile aramızda sadece tüfek boyu kadar mesafeden Hüseyin Türkan'ın kafasına bir el ateş ettim. Daha sonra saniyeler içinde tüfekle kendimi boynumdan vurduktan sonra can çekişirken babamın arabasını kullandım. Araç durunca ambulans ve jandarma geldi" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Çamlıca Mahallesinde 14 Mart 2023 tarihinde tartıştığı arkadaşı Hüseyin Türkan'ı (19) av tüfeğiyle vurarak öldüren, kendisini de tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Sezer A. (21) yakalandıktan sonra tedavi altına alındığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 58 gün sonra ambulansla sedye üzerinde adliyeye getirildi.

TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

11 Mayıs 2023 tarihinde sedye üzerinde sağlıkçıların gözetiminde savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Sezer A. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sezer A. İzmir Menemen'deki hastanede tedaviye alındı.