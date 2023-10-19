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Giriş Tarihi: 19.10.2023 19:53 Son Güncelleme: 19.10.2023 19:54

Arkadaşını silahla yaralayan kişi polisin çalışması sonucu yakalandı

Karabük'te arkadaşını silahla yaralayan ve araçlara zarar veren kişi Emniyet'in sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden yakalandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Arkadaşını silahla yaralayan kişi polisin çalışması sonucu yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaşı U.T nin yanına gelen E.A yanında getirdiği ruhsatsız silahla 4 el ateş etti.

Olay üzerine vatandaşlar hemen polisi ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri yaralı şahsı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM şube ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma sonun da E.A. Şirinevler mahallesinde saklandığı evde olay da kullandığı silah ile birlikte yakaladı. E.A. çıkarıldığı mahkemece ateşli silahla kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 4 adet boş kovan bulunurken, biri ticari taksi olmak üzere iki araçta zarar gördüğünü belirledi. Yaralanan U.T. hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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Arkadaşını silahla yaralayan kişi polisin çalışması sonucu yakalandı
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