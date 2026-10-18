Arkadaşını tehdit eden kişiyle tartıştı, silahlar konuştu

İstanbul Esenler'de iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın nedeni ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay, 9 Ekim 2026'da Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, iki kişinin silahla yaralandığını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir iş yerinin camına da kurşun isabet ettiği tespit edildi. Bölgede 4 adet boş kovan ele geçirildi.

ARKADAŞINI TEHDİT EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya karışan kişilerin M.B. ve A.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalarda, olay gecesi M.B.'nin arkadaşı N.G.'nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Durumu öğrenen M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki şüphelinin karşılıklı olarak birbirlerini silahla yaraladıkları tespit edildi.

BİRİNE ADLİ KONTROL KARARI

Hastaneye kaldırılan iki şüphelinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen M.B. polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yapılan M.B., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi devam eden A.Ç. hakkında da aynı suç kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi. Polisin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.