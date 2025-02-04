Arkadaşını tüfekle öldüren sanıktan pes dedirten savunma: “Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı”

"HERKES PANİKLEYEREK KAÇMAYA BAŞLADI"

Tutuklu sanık Okan Erdoğan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadaki ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Ben, arkadaşım olan Hasret'in kalması için evi günlük apart olarak tuttum. Erkan, Osman ve Hasret evde uyuşturucu kullandık. Arkadaşım Bulut Y.'nin sosyal medyadan tüfek paylaştığını görünce ona 'hediye eder misin?' diye sordum. Tüfekle birlikte oturduğumuz eve geldi. Tüfek boştu, bir kez bastım ve ateş almadı. Ancak ikinci basmamda tüfek ateş aldı ve Erkan Şalt'ı yüz kısmından yanlışlıkla vurdum. Erkan yere yığıldı. Bir anda herkes panikleyerek kaçmaya başladı. Ben Erkan'ın başında şok oldum ve ağlamaya başladım. Erken benim arkadaşımdır ve aramızda hiçbir husumet yoktur. Olaydan dolayı çok pişmanım, dikkatsizlik sonucu kazayla bu olay olmuştur. Silahı doğrultup ateş etmedim. Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Neşe Şalt ise oğlunun kasten öldürüldüğünü ve sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, "Kasıtlı olarak öldürüldüğünü düşünüyorum. 10-15 gün eve gelmediği olurdu. İlk defa benden helallik alarak evden ayrılmıştı. Kasten öldürüldü" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık ve tanık ifadelerinin ardından duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.