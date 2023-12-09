Arkadaşları, Emir Kağan için sema edecek

Bu yıl Hz. Mevlana'nın 750'nci vuslat yıldönümü. Aynı zamanda Mevlana yılı olarak ilan edildi. Konya, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine hazırlanırken acı haberle sarsıldı. 14 yaşındaki semazen Emir Kağan Bektaş, 3 Aralık günü kullandığı motosikletin belediye otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybetti. 5 yıldır sema yapan Bektaş'ın başta ailesi ve birlikte sema ettiği arkadaşlarını hüzne boğdu.
'ONU KALBİMİZDE HİSSEDİP, BİRLİKTE SEMA EDECEĞİZ'
7 yıldır sema eden Melih Büyükpastırmacı kardeşim dediği Emir Kağan Bektaş'ı şu sözlerle anlattı: "Emir ile ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Beraber yetiştik. Her Cumartesi günü olan sema ayini öncesinde çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Aynı meydanda Allah diyorduk. Çok sakin, mülayim, keyifli bir insandı. Hak böyleymiş. Şeb-i Arus için oda bizim gibi heyecanlıydı. Hepimiz çıkalım, Allah diyelim diye konuşuyorduk. Bütün Şeb-i Arus boyunca meydanda Emir ile birlikte Allah diyeceğiz. Onun adına da sema edeceğiz. Onun varlığını gönlümüzde hep hissedeceğiz" dedi. 2,5 yıl önce semaya başlayan Hüseyin Yasin Kılbay ise, "Emir çok sevdiğimiz bir arkadaşımdı. Onu hep güzel hatırlayacağım. Bu yıl fiziki olarak onsuz sema edeceğiz. Ama o hep bizim yanımızda olacak. Üzülüyoruz ama onun varlığını hissedip, onunda birlikte meydanda olacağız" diye konuştu.
ŞEB-İ ARUS GECESİ MEYDANDA OLACAKTI
Postnişin Fahri Özçakıl, yetiştirdiği öğrencisi Emir Kağan Bektaş'ın anne ve babasının yanına gidip gelirken semazen olmaya karar verdiğini söyleyip, müracaat ettiğini söyledi. Özçakıl, "Çok haşarı bir çocuktu ama semaya başlayınca daha da olgunlaştı. Yaşının üstünde bir çocuktu. Semanın verdiği yaşam biçimini benimsemişti. Kazadan bir gün önce birlikte sema ettik. Elimizi öptü, bizde onun sikkesini öptük. O sema yaparken bizimde hoşuma giderdi. Çok estetik bir duruşu vardı. Bu yılda yine meydanda olacaktı. Şeb-i Arus gecesi de bizimle olması planlanıyordu ama nasip olmadı. Semaya devam etmek istiyordu. Allah onu bizden daha çok sevmiş" dedi.
KIYAFET DOLABI OLDUĞU GİBİ DURUYOR
Semazenlerin giyinme odalarında da büyük hüzün mevcut. Hayatını kaybeden Emir Kağan'ın dolabındaki eşyaları arkadaşları tarafından olduğu gibi titizlikle korunuyor. Semazenler Emir Kağan'ın kıyafetlerine baktıkça hüzne boğuluyor.
Kazayla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Bektaş ailesinin 3 çocuğundan ortancası olduğu öğrenilen oğullarının motora binmesini istemediği ancak Emir Kağan'ın ödevlerini bitirdikten sonra motosikleti binmek için anne ve babasına çok ısrar ettiği öğrenildi. Sadece evlerinin önünde motosiklete binmesi istenen Bektaş'ın caddeye çıkınca kazanın meydana geldiği belirtildi.