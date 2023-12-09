Arkadaşları, Emir Kağan için sema edecek

'ONU KALBİMİZDE HİSSEDİP, BİRLİKTE SEMA EDECEĞİZ'

7 yıldır sema eden Melih Büyükpastırmacı kardeşim dediği Emir Kağan Bektaş'ı şu sözlerle anlattı: "Emir ile ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Beraber yetiştik. Her Cumartesi günü olan sema ayini öncesinde çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Aynı meydanda Allah diyorduk. Çok sakin, mülayim, keyifli bir insandı. Hak böyleymiş. Şeb-i Arus için oda bizim gibi heyecanlıydı. Hepimiz çıkalım, Allah diyelim diye konuşuyorduk. Bütün Şeb-i Arus boyunca meydanda Emir ile birlikte Allah diyeceğiz. Onun adına da sema edeceğiz. Onun varlığını gönlümüzde hep hissedeceğiz" dedi. 2,5 yıl önce semaya başlayan Hüseyin Yasin Kılbay ise, "Emir çok sevdiğimiz bir arkadaşımdı. Onu hep güzel hatırlayacağım. Bu yıl fiziki olarak onsuz sema edeceğiz. Ama o hep bizim yanımızda olacak. Üzülüyoruz ama onun varlığını hissedip, onunda birlikte meydanda olacağız" diye konuştu.