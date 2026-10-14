Akran dehşeti! Arkadaşları üzerine kolonya döküp yaktı

İstanbul Arnavutköy'de 18 Eylül akşamı, 12 yaşındaki B.A. arkadaşlarıyla oyun oynamaya gittiği sırada iddiaya göre korkunç bir şakanın kurbanı oldu. Çocuklardan biri B.A.'yı tutarken, diğeri sırtına kolonya dökerek çakmakla ateşe verdi. Alevler içinde kalan çocuk, sırtını arabaya yaslayarak kendi çabasıyla yangını söndürdü. Eve gidip sırtına su tutmaya çalışan çocuğu babası fark etti ve hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'BİRİ TUTTU, DİĞERİ KOLONYA DÖKTÜ'

Baba Kadir Arslan, "Çocuklar dışarı çıkmak istediler ben de izin verdim. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmak ilkinde yanmıyor, ikincide yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Oğlum sırtını arabaya yaslayarak söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Eve ağlayarak geldi bana da kaydıraktan düştü dediler. Hemen banyoya gitti ve üzerine su dökmeye başladı. Ben ısrarla sorunca 'Baba beni yaktılar' dedi. Biz de hemen hastaneye geldik" ifadelerini kullandı.

'İLAÇLA BİRLİKTE PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR'

Çocuğunun tedavisinin halen sürdüğünü belirten Arslan, "Yaklaşık 1 ay hastanede kaldık. Taburcu olduktan 2 gün sonra tekrar hastaneye götürdük. Yanıkların acısına dayanamadı. Şu an psikiyatri tedavisi hem ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.