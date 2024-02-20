Arkadaşlarım ihmal kurbanı oldu

İstanbul Sarıyer'de Rumeli Feneri balıkçılarına ait Eminoğulları-4 adlı teknenin Rusya'nın Karadeniz bölgesinde Soçi ve Abbazya açıklarında olduğu sırada 15 Şubat'ta meydana gelen metan gazı faciasında yaşamını yitiren balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı. Caner Gürkan'ın (50) cenazesi dün Rumeli Feneri köyüne getirildi.Caner Gürkan'ın kardeşi Ramazan Gürkan, "Hamsiyi ambarda beklettiklerinden 15 günde metan gazı oluşturmuş" dedi. Cengiz Demirci (27) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. Aynı geminin ambarından baygın çıkan ve son anda ölümden dönen Ercan Demirci (26) kendisini kurtarmaya gelen ve hayatlarını kaybeden arkadaşlarının cenazesinde ayakta durmakta zorlandı.Demirci, "3 aydır orada avdaydık. Olay günü akşam kaptan ambarı temizlememi istedi. Ambara belimize ip bağlayıp indiriyorlar. Bir süre sonra bayılmışım. Benden haber alamayınca birisi amcamın oğlu diğeri kayınçom, 3 arkadaşım bana bakmak üzere aşağına inmiş. Beni baygın görünce belime ipi bağlayıp yukarı çekmişler. Beni kurtarmak için aşağıya inen 3 kişi de hemen bayılmış, yukarı çekilene kadar hayatlarını kaybetmişler. Burada büyük ihmal var. Tonajlı gemilerde ambarların sık sık havalandırılması gerekirken havalandırılmamış. Ölüm göz göre göre geldi" dedi. Öte yandan olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.