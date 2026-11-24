Nevşehir
'de birlikte içki içen 3 arkadaş arasında çıkan kavga hastanede bitti. Olay, Yeni Mahalle Koparan Sokak'taki Atasavun İş Hanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaş olan Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32), bir dairede birlikte alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavga sırasında karnından yaralanan Süleyman A. evden çıktı. Devriye gezen polis ekipleri tarafından yerde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı. Apartman içerisindeki izleri takip etmeyi sürdüren ekipler, çatı katında kulağı kopmuş halde bulunan Ahmet A.'ya ulaştı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen yaralı, ikinci ambulans ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kan izlerini takip ederek kopmuş bir kulak parçası buldu. İzlerin ulaştığı birinci kattaki dairede bulunan Özcan O. İse gözaltına alındı. Üzerinde çakı bulunan Özcan O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mete Efendioğlu - Editör