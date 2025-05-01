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Giriş Tarihi: 1.5.2025 17:52

Arkadaşların şakalaşmasında kan aktı: 3 yaralı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendi aralarında şakalaşan 3 arkadaş bir süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Şahıslar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Arkadaşların şakalaşmasında kan aktı: 3 yaralı!

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Kendi aralarında şakalaşan 3 arkadaş bir süre sonra tartışma başladı. Şakalaşma sonrası çıkan kavgada şahıslar birbirine bıçakla saldırdı. Meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç., Ç.K. ve Z.G., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arkadaşların şakalaşmasında kan aktı: 3 yaralı!
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