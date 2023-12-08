Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşlarını darp edip o anları paylaşmışlardı... 5 öğrenci gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.12.2023 14:34 Son Güncelleme: 8.12.2023 14:35

Arkadaşlarını darp edip o anları paylaşmışlardı... 5 öğrenci gözaltına alındı

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaşı küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaşlarını darp edip o anları paylaşmışlardı... 5 öğrenci gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatılan yaşı küçük şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Genç kızı darp edip o anları cep telefonuyla görüntülediler! | Video

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Arkadaşlarını darp edip o anları paylaşmışlardı... 5 öğrenci gözaltına alındı
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