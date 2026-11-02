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Giriş Tarihi: 2.11.2026 15:38

Arkadaşlarıyla futbol oynarken bıçaklandı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken göğsünden bıçaklanan 19 yaşındaki M.H. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Arkadaşlarıyla futbol oynarken bıçaklandı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Şahinbey ilçesinin Tekstilkent Mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.H. (19) arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı sırada 17 yaşındaki İ.H. tarafından göğsünden bıçaklandı. M.H. kanlar içinde yere düşerken kendisi gibi Suriye uyruklu olan saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.H. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren M.H.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY #ADLİ TIP KURUMU #SURİYE #112 ACİL SAĞLIK
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Arkadaşlarıyla futbol oynarken bıçaklandı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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