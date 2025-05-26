Arkadaşlarıyla içki içip eğlendi eve dönmek için otomobil çaldı!

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında arkadaşlarıyla içki içtikten sonra evine dönmek için ayrılan Tuna Y., ara sokakta yürürken B.A.'nın park halindeki otomobilini fark etti. Kelebek camını kırıp, kapıyı açtıktan sonra otomobile binen Tuna Y., düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Çaldığı otomobille bölgeden ayrılan Tuna Y., caddeye çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise çevredeki iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS 3 GÜN 50'DEN FAZLA KAMERA İZLEDİ

Sabah olduğunda apartmanın otoparkındaki otomobilinin çalındığını fark eden B.A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 günlük ve 50'den fazla güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Tuna Y. olduğunu tespit etti. Otomobili çaldıktan sonra Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlenen Tuna Y., adrese yapılan baskında yakalandı. Otomobil ise sokakta park halinde bulundu.

PES DEDİRTEN İFADE

Emniyete götürülen Tuna Y., sorgusunda, "Arkadaşlarımla eğlendikten sonra saatin geç olduğunu fark ettim. Teklif etsem de hiçbiri beni eve bırakmak istemedi. O saatte ulaşım aracı bulamayınca otomobili çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuna Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.