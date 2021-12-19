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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Arkeoloji Müzesi’nde 5 bin eser görücüye çıktı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Arkeoloji Müzesi’nde 5 bin eser görücüye çıktı
Koleksıyonuyla dünyanın en önemli 5 müzesi arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde merakla beklenen 5 yeni sergi salonu ziyarete açıldı. Müzede restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlanan yaklaşık 5 bin eser ilk kez görücüye çıktı. Heykeltıraşlık tarihinin en nadide eserlerinin yer aldığı özel salonlarda Helenistik dönem, erken Roma ve Roma İmparatorluk Devri eserleri sergileniyor. 26 Roma imparatorunun heykel başının yer aldığı sergi aynı zamanda dünyanın en zengin imparator heykelinin bulunduğu galerisi özelliği taşıyor. Müzede dünyanın sayılı sikke koleksiyonlarından olan Yunan ve Roma sikkeleri de ilk defa sergileniyor.

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Arkeoloji Müzesi’nde 5 bin eser görücüye çıktı
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