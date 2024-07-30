Arktik okyanusu küçülüyor, Atlantik Okyanusu genişliyor

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda Arktik Okyanusu'na seferler düzenleyen Türk bilim insanları, gözlem ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen projeleriyle küresel iklim değişikliği sebebiyle azalan deniz buzlarını tespit etti. Deniz buzu alanlarının azalmasının, Atlantik Okyanusu'nun Arktik'te daha yukarılara kaymasına sebep olduğu, 'Atlantifikasyon' olarak adlandırılan bu oluşumun Atlantik'i genişletirken Arktik Okyanusu'nun sınırlarının daralmasına neden olduğu belirlendi. AA