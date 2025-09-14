Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy Polisi'nden 'torbacı' avı! 4 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.9.2025 22:45

Arnavutköy Polisi'nden 'torbacı' avı! 4 kişi tutuklandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Arnavutköy Polisi’nden ’torbacı’ avı! 4 kişi tutuklandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karlıbayır Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda A.K., S.K., D.Z. ve C.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde yapılan aramada 60,91 gram bonzai, 5,99 gram metamfetamin, 28 adet MKA marka fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 845 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., S.K. ve D.Z. tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu'na, C.G. ise Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Arnavutköy Polisi'nden 'torbacı' avı! 4 kişi tutuklandı
