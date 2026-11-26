'SİLAH SESLERİ DUYDUK'

Olay sırasında silah sesi duyduğunu ifade eden mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Sesleri duyduktan sonra dışarı çıktık. 2 araç vardı, polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kaleşnikofu gördüm" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör