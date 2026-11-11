Arnavutköy’de akılalmaz olay! Misafirliğe gittiği büroda mahsur kaldı: ‘Beni burada unuttular’





CAMDAN YARDIM İSTEDİ



Pencereden yardım isteyen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.



"BENİ BURADA UNUTTULAR"



Kurtarma çalışmasının ardından olayın ilginç ayrıntısı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kim olduğunu ve büroda neden bulunduğunu sorduğu kişi, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" yanıtını verdi. Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Şahsın açıklamalarının ardından olay polis ekiplerine bildirildi.