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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:17

Arnavutköy’de akılalmaz olay! Misafirliğe gittiği büroda mahsur kaldı: ‘Beni burada unuttular’

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Sonrasında yaşananlar ise hayrete düşürdü. İşte detaylar…

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Arnavutköy’de akılalmaz olay! Misafirliğe gittiği büroda mahsur kaldı: ‘Beni burada unuttular’
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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, içeride mahsur kaldığını belirterek pencereye çıktı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen şahıs, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.



CAMDAN YARDIM İSTEDİ

Pencereden yardım isteyen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.

"BENİ BURADA UNUTTULAR"

Kurtarma çalışmasının ardından olayın ilginç ayrıntısı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kim olduğunu ve büroda neden bulunduğunu sorduğu kişi, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" yanıtını verdi. Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Şahsın açıklamalarının ardından olay polis ekiplerine bildirildi.



KURTARILDIKTAN SONRA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan kişiyle görüştü. Kimlik bilgilerinin doğrulanması ve büroda bulunma nedeninin araştırılması amacıyla şahıs, polis merkezine götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARNAVUTKÖY #İSTANBUL

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Arnavutköy’de akılalmaz olay! Misafirliğe gittiği büroda mahsur kaldı: ‘Beni burada unuttular’
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