Olay, 25 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin kazaya karışması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili işlem yapmak isteyen polis ekiplerine, araçta bulunan şahıslar tarafından sürücünün başka bir kişi olduğu ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı söylendi.



GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEK SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİ



Şahısların beyanları üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaza sırasında otomobili kullanan kişinin olay yerinde bulunan 4 şahıstan biri olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin gerçek sürücüyü belirleyerek cezai işlem uygulamak istemesi üzerine şahıslar polise mukavemet gösterdi. Ekiplerin görevlerini yapmalarına engel olmaya çalışan şahıslarla polisler arasında arbede yaşandı.