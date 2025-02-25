Arnavutköy’de bungalovda kalan 9 kişi zehirlendi

Karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği belirlenen kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan kiralık bungalovda meydana geldi. Bungalovdaki 9 kişi kendilerini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenen İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.