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Giriş Tarihi: 13.9.2023 09:41

Arnavutköy'de cami avlusunda 3 günlük bebek bulundu

İstanbul Arnavutköy'de camiye gelenler namaz kılacağı sırada bir bebeğin ağlama sesini duydu. Sesin geldiği yere giden camidekiler, 3 günlük olduğu öğrenilen bebeğin avluya bırakıldığını gördü. Bebek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Cami cemaatinden Mehmet Kayacan, "Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor diye duyuyorduk,  başımıza geldi" dedi.

DHA
Arnavutköy’de cami avlusunda 3 günlük bebek bulundu

Olay, 11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki bir camide yaşandı. Yatsı namazı için camiye gelen cemaat namaz kıldığı sırada cami avlusundan bebek ağlama sesi duydu. Namazın kılınmasının ardından avluya çıkan cami imamı ve cemaat avluda bir bebek olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren cami imamı bebeği alarak caminin içine götürdü. Polis ve sağlık ekipleri camiye geldiğinde terk edilen bebeğin henüz 3 günlük olduğunu tespit etti. Erkek olduğu öğrenilen bebek sağlık kontrolleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeği kim ya da kimlerin cami avlusuna bıraktığı araştırılıyor.

"BİR KİŞİ AĞZINDA MASKE OLAN BİRİNİN BIRAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Cami cemaatinden Mehmet Kayacan, "Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu farkettim. Çocuğu imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Biz çok şaşırdık. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor diye duyuyorduk, başımıza geldi" dedi.

"BIRAKIP GİTMİŞLER"

Camidekilerden Mustafa Yüksel ise, "Ben yatsı namazına geldim farzın son rekatı kılınırken, arkada bir karışıklık oldu ben öndeydim. Hocanın odasına götürüldüğünü gördüm bebeğin ama bırakıp gitmişler" dedi.

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Arnavutköy'de cami avlusunda 3 günlük bebek bulundu
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