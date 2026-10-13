Arnavutköy’de dehşet! Çocuğun üzerine kolonya döküp ateşe vermişlerdi: 3 çocuk tespit edildi

Olay, 19 Eylül tarihinde Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede arkadaşlarıyla birlikte bulunan bir çocuğun üzerine kolonya dökülerek ateşe verildi. Yaralanan çocuğun şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen 3 çocuk tespit edildi. Yaşları 12'den küçük olan 2 çocuğun kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Diğer çocuk ise adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.