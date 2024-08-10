Arnavutköy’de dehşet! Eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta saat 13.34 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan Harun G. (40), ve eşi Serpil G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Harun G., sokakta silahla ateş ederek Serpil G.'yi vurdu. Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetti. Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Serpil G.'nin eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.