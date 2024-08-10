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Giriş Tarihi: 10.8.2024 15:45

Arnavutköy'de dehşet! Eşini sokak ortasında öldürdü

Arnavutköy'de Harun G., tartıştığı eşi Serpil G.'yi silahla vurarak sokak ortasında öldürdü.

DHA
Arnavutköy’de dehşet! Eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta saat 13.34 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan Harun G. (40), ve eşi Serpil G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Harun G., sokakta silahla ateş ederek Serpil G.'yi vurdu. Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetti. Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Serpil G.'nin eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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Arnavutköy'de dehşet! Eşini sokak ortasında öldürdü
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